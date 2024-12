Τσίπρας: Θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να υπάρξει εναλλακτική στον τόπο

«Αν θέλουμε να έχουμε μια θετική προοπτική για τις προοδευτικές δυνάμεις και εναλλακτική προοδευτικής διακυβέρνησης ο πολυκερματισμός πρέπει να μας προβληματίσει για το πώς θα τον υπερβούμε» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ξεκάθαρα μηνύματα από τον Αλέξη Τσίπρα για τον προοδευτικό χώρο, αλλά και τον μελλοντικό του ρόλο στα πολιτικά δρώμενα.

Ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας στο στο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου τόνισε: «Δεν αισθάνομαι ούτε δύσκολα ούτε άσχημα γιατί ένας ενεργός πολιτικός μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ακόμη και αν δεν είναι στην πρώτη γραμμή» για να προσθέσει: «Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νοιάζομαι γι' αυτό τον χώρο και θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις να υπάρξει εναλλακτική στον τόπο».

Για τον πολυκατακερματισμό του χώρου υποστήριξε ότι «ο πολυκατακερματισμός του προοδευτικού χώρου θετικό δεν είναι» αλλά αντίθετα είναι «προς όφελος της δεξιάς και της ακροδεξιάς» και συνέχισε: «αν θέλουμε να έχουμε μια θετική προοπτική για τις προοδευτικές δυνάμεις και εναλλακτική προοδευτικής διακυβέρνησης ο πολυκερματισμός πρέπει να μας προβληματίσει για το πώς θα τον υπερβούμε».

Για την πρόταση Ανδρουλάκη

Όσον αφορά την πρόταση που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την φορολόγηση των κερδών των τραπεζών ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάλλιο αργά παρά ποτέ ή too little too late» και αντιπρότεινε την δημιουργία ενός Ταμείου Εγγυοδοσίας στο οποίο θα μεταβαίνουν τα φορολογικά έσοδα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. «Έτσι αυτό με την σειρά του θα μπορεί να χρηματοδοτήσει κοινωνικές δράσεις ενίσχυσης των μικρομεσαίων και των ασθενέστερων στρωμάτων».

Για το βιβλίο της Μέρκελ υπογράμμισε ότι «το βιβλίο αυτό είναι προφανές ότι έχει την δική της υποκειμενική οπτική αλλά ήταν (σ.σ η Α.Μέρκελ) πρωταγωνιστής και όχι παρατηρητής», έτσι «παραθέτει γεγονότα που είναι αναμφισβήτητα» από τα οποία προκύπτει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να σώσει την χώρα. Το ’14 και το 15 δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε επίσης ότι είναι «μύθος ότι η διαπραγμάτευση κόστισε 100 δις» αναφέροντας πως «η αλήθεια είναι πως αυτή η δραματοποίηση του δημοψηφίσματος που ήταν η στιγμή της σωτηρίας της χώρας και κάποιοι την ονόμασαν κωλοτούμπα». Σχολίασε πως «ήταν ένα plan b το plan a ήταν να πάμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό» πάντως επισήμανε πως «καταρρίπτεται ο μύθος ότι το 3ο μνημόνιο ήταν αχρείαστο και το βαρύτερο όλων».

Τσίπρας σε Μητσοτάκη για ΠτΔ: «Μην ευτελίζεις άλλο τον θεσμό»

Σημειώνεται ότι αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας ερωτήθηκε για την εκλογή του ΠτΔ και την πρόταση του Αλέξη Χαρίτση για τον Χρήστο Ράμμο, με τον ίδιο να λέει με νόημα: «Τιμώ και εκτιμώ τον κύριο Ράμμο, έναν εξαίρετο λειτουργό της δικαιοσύνης», αφήνοντας πρώτα να τοποθετηθεί «αυτός που έχει τη βασική ευθύνη». Στο επίκεντρο της κριτικής του όμως ήταν ο Κ.Μητσοτάκης λέγοντας: Παρατηρώ μια θεσμική υποβάθμιση. Να μας πει πού έκανε λάθος και δεν ανανεώνει τη θητεία της Σακελλαροπούλου».

Κατά τον Αλέξη Τσίπρα ο Κ.Μητσοτάκης «μπορούσε να κλείσει τη συζήτηση λέγοντας είναι μια καλή πρόεδρος και θα ανανεώσω τη θητεία της». Αναγνώρισε βεβαίως πως έχει τον πρώτο λόγο, άρα και την θεσμική ευθύνη και τον κάλεσε «να μην ευτελίζει άλλο τον θεσμό και να μην κάνει πολιτικά παιχνίδια. Η στάση του πρωθυπουργού οδηγεί σε θεσμική εκτροπή» και εξήγησε πως «αυτό γίνεται γιατί έχει σοβαρά εσωκομματικά προβλήματα. Ο κ. Σαμαράς διεγράφη αλλά είναι ισχυρές οι απόψεις του στο εσωτερικό της Ν.Δ. όπως και του κ. Καραμανλή».

Έκρινε πως η εκλογή προέδρου μπορεί να παράξει πολιτικά γεγονότα. «Όχι την πτώση της κυβέρνησης» αλλά «θα υπάρχει μείζον πολιτικό πρόβλημα για το κυβερνητικό κόμμα αν εξασφαλίσει πλειοψηφία».

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/videos/3379750108823922/}