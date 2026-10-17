Εισηγήσεις για πρόταση επιστροφής στη ΝΔ της προέδρου της «Φωνής Λογικής».

Είναι από τις πληροφορίες που διαψεύδονται κατηγορηματικά μέχρι να επιβεβαιωθούν: Πληθαίνουν οι εισηγήσεις στον πρωθυπουργό για μια οργανωμένη προσπάθεια προσέγγισης με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ώστε, όταν ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, να γίνει άμεσα ένας εντυπωσιακός αντιπερισπασμός.

Μάλιστα, όπως μαθαίνει η στήλη, υπάρχουν πρόθυμοι μεσολαβητές που ήδη αναζητούν τον κατάλληλο δίαυλο επικοινωνίας με την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής».

Οι υποστηρικτές αυτής της πρότασης δεν επικαλούνται τόσο το δημοσκοπικό αποτύπωμα του κόμματος της Λατινοπούλου όσο τις εντυπώσεις επανασυσπείρωσης που μπορεί να δημιουργηθούν και τη δημιουργία αναχωμάτων για τον περιορισμό των διαρροών προς τα δεξιά.

Α.