Πολλές φορές μάλιστα με κοινούς παρανομαστές…

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κινητικότητα που καταγράφεται σε αγοραπωλησίες εταιριών ή ομίλων από funds. Και λέμε ιδιαίτερο, διότι σε ορισμένες περιπτώσεις εκφεύγει του στενού επενδυτικού ενδιαφέροντος και εμπίπτει σε ευρύτερα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία.

Υπάρχουν αρκετές χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιου ενδιαφέροντος, με ουκ ολίγες εταιρίες που τα τελευταία χρόνια έχουν αναλάβει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων από το ελληνικό Δημόσιο, χρηματοδοτούμενα κυρίως με κοινοτικούς πόρους, οι οποίες εν συνεχεία έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο ερευνών από εισαγγελικές αρχές, και αίφνης αλλάζουν χέρια και πωλούνται σε funds του εξωτερικού.

Τα παραδείγματα τέτοιων «γυρισμάτων» δεν είναι λίγα. Και όταν τα παραδείγματα δεν είναι λίγα, δημιουργείται ένα μοτίβο, πολλές φορές μάλιστα με κοινούς παρανομαστές…

Ν.Α.