«Με θλίβει πως πολλοί που υποστηρίζουν την ΕΛΑΣ, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο Θανάσης Καρτερός αναρωτιέται αν ‘τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;’», τονίζει ο Γιώργος Σιακαντάρης.

Την κάθετη διαφωνία του για τα όσα ανέφερε σε άρθρο του ο Θανάσης Καρτερός εξέφρασε ο Γιώργος Σιακαντάρης, με ανάρτησή του στο Facebook.

Ο συντάκτης του «Μανιφέστου» της ΕΛΑΣ, ο οποίος όμως δεν είναι στέλεχος του κόμματος και δεν συμμετέχει σε κάποιο από τα Όργανά του (όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ), έκανε λόγο για «ντροπή», τονίζοντας πως «στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στον γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο».

Παράλληλα, εκφράζει τη θλίψη του που αρκετοί υποστηρικτές της ΕΛΑΣ αναπαρήγαγαν το σχετικό άρθρο.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Καλώς καταδίκασαν όσοι από το ΠΑΣΟΚ καταδίκασαν την επαίσχυντη και σεξιστική επίθεση Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου. Και κακώς κρύφτηκαν κάποιοι άλλοι. Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την ΕΛΑΣ, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο, όχι μόνο να μη πουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του Θανάσης Καρτερός αναρωτιέται αν «τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;». Τι ντροπή! Καμία κομματική και πολιτική σκοπιμότητα δεν θα μου υπαγόρευε να μη πάρω θέση επί του θέματος. Δεν αφορά εμένα, αλλά το γεγονός πως έτσι πουθενά δεν θα βγούμε όλοι μας με τέτοια δημοσιεύματα. Στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στον γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Διαφορετικά να μην απορούμε που οι νέοι ακούν πολιτική και τρέχουν να κρυφτούν σαν να βλέπουν τον Φρέντυ Κρούγκερ από το Δρόμο με τις λεύκες».

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Υπενθυμίζουμε πως το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, χθες, για το άρθρο του Θανάση Καρτερού.

Μ. Καλ.