Η Γκράβα και το ...επιτελικό κράτος!- «Διεύρυνση» όταν το ΠΑΣΟΚ παίρνει βουλευτές, «γυρολόγοι» και «τυχοδιώκτες» όταν κάποιοι φεύγουν από αυτό!

Ante portas (προ των πυλών) οι νέες δημοσκοπήσεις. Αύριο Τρίτη, πιθανότατα πριν το μεσημέρι θα δημοσιοποιηθεί η διαδικτυακή μέτρηση της Intervew, μιας εταιρίας που τόση συζήτηση προκάλεσε η προηγούμενη με τις κατηγορίες ότι υπήρξαν τα αποτελέσματα πριν δημοσιοποιηθεί η έρευνα, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας θα ακολουθήσει στο δελτίο ειδήσεων του ACTION24 με τον Σωτήρη Ξενάκη η δημοσκόπηση της OPINION με τον Ζαχαρία Ζούπη. Πέμπτη αναμένονται οι μετρήσεις της ALCO του Κώστα Παναγόπουλου για την ιστοσελίδα του flash, καθώς και της MARC του Θωμά Γεράκη για την τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Η κυβέρνηση όχι απλά δεν κερδίζει από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, αλλά και το θέμα της ακρίβειας και της περαιτέρω μείωσης της αγοραστικής δύναμης οδηγεί σε απώλειες της ΝΔ έστω και σε πολύ μικρό ποσοστό. ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ με μικρές αυξομειώσεις στη δεύτερη και τρίτη θέση.

Χαρακτηριστικό κάποιων μετρήσεων το ποσοστό του κόμματος Κασιδιάρη, το οποίο φέρεται να είναι υψηλό. Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή η στήλη σας ενημέρωσε πως το Μαξίμου «θέλει να φουσκώσει δημοσκοπικά το κόμμα Κασιδιάρη μήπως και κόψει ψήφους από το κόμμα Σαμαρά».

Πρόσωπα της ΕΛΑΣ στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ

Οι πληροφορίες από «πράσινα» στελέχη επιμένουν πως η πρόσφατη επίθεση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου μόνο τυχαία δεν υπήρξε.

Η Χαριλάου Τρικούπη στοχεύει το επόμενο διάστημα να στοχοποεί πρόσωπα της ΕΛΑΣ καθώς δεδομένη είναι η στρατηγική της για μονομέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ποια πρόσωπα θα στοχοποιηθούν δεν μας είπαν οι πηγές μας, ίσως και να μην είχαν ακριβείς πληροφορίες. Την πρόθεση όμως τη θεωρούσαν δεδομένη.

«Μυρίζει» το κράτος στην Γκράβα

Απίστευτα αυτά που συμβαίνουν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας!

Το υπουργείο Παιδείας μοιάζει να είναι εντελώς απών, ενώ η πολιτεία δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν υπάρχει κίνδυνος από τη μυρωδιά ή όχι!

Το συγκρότημα με τους χιλιάδες μαθητές παραμένει κλειστό, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας -και σωστά- δεν δέχεται να ανοίξει αν δεν λάβει ένα χαρτί από τους αρμόδιους ότι οι μαθητές δεν κινδυνεύουν. Χαρτί που ουδείς είναι σε θέση να δώσει!

Ο Δ. Κωνσταντόπουλος, η Άννα Παπαδοπούλου και ο Α. Λοβέρδος

Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος του ΠΑΣΟΚ που πρωταγωνίστησε σε τηλεοπτική εκπομπή με την Άννα Παπαδοπούλου υπήρξε ο "υπαρχηγός" του Ανδρέα Λοβέρδου όταν ο νυν υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ διεκδικούσε την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, κόντρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος όμως αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ μετά την ήττα του και προσχώρησε στη ΝΔ.

Ο «υπαρχηγός» δεν έκανε το παραμικρό σχόλιο.

Για την Άννα Παπαδοπούλου, που προσχώρησε στην ΕΛΑΣ, σε όμορο δηλαδή πολιτικό χώρο, χωρίς να εγκαταλείψει -αντίθετα, υπερασπίζοντας- τον πυρήνα των ιδεών της, και τι δεν είπε.

Ο έρωτας, ο βήχας και οι ...επιλεκτικές συμπάθειες του τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ δεν κρύβονται!

Όταν το ΠΑΣΟΚ παίρνει βουλευτές είναι διεύρυνση, όταν φεύγει κάποιος από αυτό είναι ...γυρολόγος!

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχεται στο γραφείο του βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ενώ έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας κοκ, είναι "διεύρυνση".

Όταν ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αποχωρεί για την ΕΛΑΣ είναι "γυρολόγος", "τυχοδιώκτης", "αποστάτης"!

Ωραία θεωρία!

Γιατί έχει κάνει φάουλ ο Καρτερός

Δεν χωρά αμφιβολία πως είναι λάθος οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί του Θανάση Καρτερού για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Και πως δίνουν την αφορμή στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη να επιτεθεί κατά του Αλέξη Τσίπρα, συνδέοντάς τον ευθέως με το άρθρο Καρτερού.

Στον Νίκο Ανδρουλάκη άλλωστε μόνο τον χαρακτηρισμό που του προσάπτει ο γνωστός δημοσιογράφος δεν μπορεί κανείς να του προσάψει.

Τουναντίον.

Σε μια πολύ δύσκολη θέση για τον ίδιο και το κόμμα του, αφού επισήμως διεκδικεί την πρώτη θέση αλλά στις δημοσκοπήσεις είναι τρίτο και ο ίδιος είναι χαμηλά στη δημοτικότητα και το δείκτη της πρωθυπουργισημότητας, έχει μετατρέψει το μονομέτωπο κατά Μητσοτάκη σε μονομέτωπο κατά Τσίπρα!Και φανατίζει όλο το ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής θα φανούν στο μέλλον. Προς το παρόν ο μόνος που χαίρεται είναι ο ένοικος του Μαξίμου.