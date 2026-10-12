Παρά τη στήριξή του από την Χ. Τρικούπη.

Η επίδειξη «ματσίλας» από τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Αιτωλοακαρνανία Δημήτρη Κωνσταντόπουλο στην αν. εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου δεν του έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής ως προς τη σχέση του με την ηγεσία. Η Χαριλάου Τρικούπη τον στήριξε, χαρακτηρίζοντας επαρκείς της εξηγήσεις του, όμως το κόστος μεγαλώνει.

Βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όμως, ενοχλούνται που θα πρέπει να απαντούν σε ερωτήσεις για τη συμπεριφορά του Κωνσταντόπουλου και δεν καταλαβαίνουν γιατί η ηγεσία δεν τον αποδοκίμασε.

Όπως μεταφέρουν στη στήλη, το γεγονός ότι έχει στηρίξει οργανωτικά στην Αιτωλοακαρνανία τον Ν. Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές δεν είναι πειστική δικαιολογία.

Επομένως, μάλλον δεν θα πρέπει να θεωρείται λήξαν το θέμα Κωνσταντόπουλου...

Α.