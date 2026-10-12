Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Σταθεροποιητικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα, καθώς η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενισχύει τις προσδοκίες για βελτίωση της παγκόσμιας προσφοράς. Παράλληλα, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του Ιράν προς τη Σαουδική Αραβία δημιουργούν ελπίδες αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ, παραδόσεως Δεκεμβρίου, διαμορφώνονται στα 102,99 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 1,65%, ενώ το αμερικανικό αργό, παραδόσεως Νοεμβρίου, υποχωρεί κατά 1,92%, στα 90,09 δολάρια το βαρέλι.

Η ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την υποστήριξή του στην εκεχειρία, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητο να τηρηθεί και από τη Ρωσία.

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Παράλληλα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι η Μόσχα πρόκειται να διαθέσει περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια τόνους ντίζελ στη διεθνή αγορά, έπειτα από συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη Μέση Ανατολή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επικοινώνησε με τον Σαουδάραβα ομόλογό του Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και τις δυνατότητες αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη να συμβάλει στην έναρξη διαλόγου μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι της Υεμένης.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και ο τυφώνας απειλούν την αγορά

Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι. Οι πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, με 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες, ενισχύουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών.

Την ίδια στιγμή, ο τυφώνας Ισαΐας, κατηγορίας 3, απειλεί την παραγωγή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού.

Σύμφωνα με την τράπεζα UOB, οι διακοπές στην υπεράκτια παραγωγή ενδέχεται να διατηρήσουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές, παρά τις διπλωματικές εξελίξεις. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει έντονη, καθώς η αγορά αξιολογεί τις προοπτικές αύξησης της προσφοράς και τους κινδύνους νέων διαταραχών.