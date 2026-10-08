Δεν άφησε, λέει, αιχμή για τον... ευθυτενή Δένδια.

Αφού τον «κάρφωσε» για την απουσία του από τα «γενέθλια» της ΝΔ, διευκρινίζει εκ των υστέρων ότι δεν «φωτογράφισε» τον Ν. Δένδια αλλά αναφερόταν γενικά στους απόντες από τη γιορτή.

Ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, μετά το θόρυβο που προκάλεσαν οι αιχμές του για τον υπουργό Άμυνας, υποστήριξε (στο ΟΡΕΝ) ότι δεν είχε συγκεκριμένο πρόσωπο κατά νου όταν κατακεραύνωσε τους υπουργούς που δεν πήγαν στην επετειακή εκδήλωση, δηλαδή - όπως όλοι κατάλαβαν- τον Ν. Δένδια που βρισκόταν στη Βενετία.

Και για να μην αφήσει καμία αμφιβολία πόσο το διασκεδάζει όλο αυτό, συνέχισε εξηγώντας ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Ν. Δένδια που είναι «κύριος και ευθυτενής», όπως είπε. Θύμισε, επίσης, ότι πολιτεύεται στα βόρεια ενώ ο Δένδιας νότια και επομένως δεν υπάρχει ούτε τέτοιος ανταγωνισμός.

Ο χαρακτηρισμός «ευθυτενής» για υπουργό, πάντως, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί φιλοφρόνηση ακόμη και στο έργο «αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις».

Α.