Ίσως μία καλή σκέψη να ήταν η δημιουργία «τάσης ...Κασσελάκη» εντός του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης πάντοτε με στόχο τον Τσίπρα.

Η «μεταγραφή» του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ δεν προξένησε κάποια έκπληξη. Ήταν λίγο πολύ προεξοφλημένη περισσότερο από ένα έτος, με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας να ακολουθεί την πεπατημένη προς τη Χαριλάου Τρικούπη που χάραξαν τα «πρωτοπαλίκαρα» του Στέφανου Κασσελάκη.

Ωστόσο, με τη μεταγραφή Αποστολάκη η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει στις τάξεις της μόνο έναν ναύαρχο που έχει διατελέσει κατά γενική ομολογία ως ένας καλός Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Μαζί με αυτό, παίρνει και ό,τι συνοδεύει τη μέχρι σήμερα πολιτική του σταδιοδρομία. Την παραλίγο αποδοχή της υπουργοποίησής του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία είχε αποτραπεί κυριολεκτικά τελευταία στιγμή με ένα οργισμένο τηλεφώνημα του Αλέξη Τσίπρα. Την ουσιαστική συμβολή του στο «πείραμα» Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι αυτό έφερε στο πάλαι ποτέ κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εν συνεχεία, την ανεξαρτητοποίηση και πολύμηνη αμφιταλάντευση μεταξύ του κόμματος Κασσελάκη, της Χαριλάου Τρικούπη και της... διερευνητικής στάσης αναμονής για το νέο εγχείρημα Τσίπρα.

Πλέον ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης θα μπορεί να ξαναδώσει τις μάχες του έχοντας στο πλευρό του ξανά τους Πέτρο Παππά, Ράνια Θρασκιά, Αλέξανδρο Αυλωνίτη και οσονούπω Νίνα Κασιμάτη, ίσως και Θεοδώρα Τζάκρη. Ίσως μία καλή σκέψη να ήταν η δημιουργία τάσης «Κασσελάκη» εντός του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης πάντοτε με στόχο τον Τσίπρα.

Μένει τους επόμενους μήνες να φανεί από το αποτέλεσμα των εκλογών και τις αποφάσεις της ηγεσίας του νέου του κόμματος, κατά πόσο θα έχει και μία δεύτερη ευκαιρία για τη χαμένη υπουργοποίηση...

Ε.Σ.