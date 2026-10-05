Χρειάστηκαν οκτώ χρόνια, αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις και μια διαδρομή από τις καταγγελίες στην υπεράσπιση, αλλά τελικά συνέβη: το ΠΑΣΟΚ ανακάλυψε τη χρησιμότητα της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ναι, αυτής της Συμφωνίας που το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε το 2019. Της συμφωνίας που ο Γιάννης Μανιάτης, σε ένα κρεσέντο πατριδοκαπηλείας χαρακτήριζε «μοντέλο αποφυγής για το Αιγαίο». Προφανώς ο κ. Μανιάτης δεν είναι αδαής επί των εθνικών θεμάτων. Οπότε γνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση το ονοματολογικό με το Αιγαίο. Αλλά οι ψήφοι στο όνομα του αντί-Τσίπρας

μετώπου ήταν πάντοτε ευπρόσδεκτες, ακόμη και εάν κάποιος πρέπει να αποκηρύξει το ίδιο το DNA της προοδευτικής παράταξης…

Σήμερα, όμως, η Συμφωνία φαίνεται πως δεν είναι πλέον τόσο προς αποφυγήν για το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Μανιάτη. Αντιθέτως, έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς που πρέπει να εφαρμόζεται «απαρέγκλιτα» από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σε βαθμό μάλιστα που οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης και Σάκης Αρναούτογλου κατέθεσαν ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τη δήλωση-φάουλ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περί «Macedonian culture», ζητώντας – κρατηθείτε – τον πλήρη σεβασμό της Συμφωνίας των Πρεσπών!

Οι δύο ευρωβουλευτές ρωτούν την Πρόεδρο της Επιτροπής εάν η χρήση του όρου «Macedonian culture» χωρίς προσδιορισμό συνάδει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μόνο που η ίδια η Συμφωνία, στο άρθρο 7, είναι ακριβώς εκείνη που έθεσε το πλαίσιο για τη χρήση των όρων «Macedonia» και «Macedonian», κατοχυρώνοντας ανεπιφύλακτα το ιστορικό και πολιτιστικό περιεχόμενο της Μακεδονίας στην Ελλάδα.

Με άλλα λόγια, σήμερα το ΠΑΣΟΚ επικαλείται ως ασπίδα απέναντι σε πιθανές συγχύσεις ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο που όταν θεσπιζόταν αντιμετώπιζε αρνητικά. Αυτό, βέβαια, δεν είναι απαραίτητα κακό. Κακό είναι να υιοθετεί κάποιος την ρητορική Μητσοτάκη για τις Πρέσπες στην Ελλάδα και την ρητορική των προοδευτικών δυνάμεων στις Βρυξέλλες.

Κάπως έτσι, ο πολιτικός κύκλος κλείνει με έναν μάλλον διασκεδαστικό τρόπο. Το 2019 η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν «μοντέλο προς αποφυγή». Σήμερα, απαιτείται από την Κομισιόν - ορθώς - να τηρεί απαρέγκλιτα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν πειράζει. Στην εξωτερική πολιτική είναι καλύτερα να φτάνει κανείς αργά στη σωστή πλευρά της υπευθυνότητας παρά να μη φτάνει ποτέ. Έστω και εάν κάνει κανείς μεγαλοπρεπείς κυβιστήσεις…

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Οπότε, χωρίς κακία και με μια μικρή δόση πολιτικής ειρωνείας: καλώς ήρθατε, κύριε Μανιάτη και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, στον δρόμο της υπευθυνότητας των προοδευτικών δυνάμεων. Άργησε λίγο το δρομολόγιο. Αλλά τουλάχιστον έφτασε στις Πρέσπες.

Ε.Σ.