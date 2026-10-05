Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν ενταχθεί σχεδόν όλοι οι «κασσελίστας» της Κουμουνδούρου.

Ακόμα μια -αναμενόμενη- «μεταγραφή» θα ανακοινώσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς θα ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ και ο Βαγγέλης Αποστολάκης. Ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρτητος βουλευτής (ως τη 12η μεσημβρινή), «φλέρταρε» για αρκετό καιρό με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Το σύνθημα για την επιτάχυνση της ένταξης του στην αξιωματική αντιπολίτευση, δόθηκε με την παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, στη ΔΕΘ. Αυτή, ωστόσο, δεν θα είναι η τελευταία «μεταγραφή» πρώην συριζαίου.

Θα ακολουθήσουν σύντομα η Μυρτώ Κοροβέση και η Νίνα Κασσιμάτη. Όσο για τη Θεοδώρα Τζάκρη, αυτή θα περιμένει για λίγο ακόμα στον «προθάλαμο». Υπενθυμίζουμε ότι έχει προηγηθεί η ένταξη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ του Πέτρου Παππά, του Αλέξανδρου Αυλωνίτη και της Ράνιας Θρασκιά.

Αν προσθέσουμε σε αυτούς και τον Μιχάλη Χουρδάκη -που διατέλεσε εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κασσελάκη, ο οποίος όμως δεν προέρχεται απόν ΣΥΡΙΖΑ- τότε στη Χαριλάου Τρικούπη θα έχουν ενταχθεί σχεδόν όλοι οι «κασσελίστας» της Κουμουνδούρου.

Με εξαίρεση τη Ραλλία Χριστίδου που παραμένει στους «Δημοκράτες» και την Κυριακή Μάλαμα που παραμένει ανεξάρτητη, έχοντας αποχωρήσει από το κόμμα Κασσελάκη.

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Α.Γ.