Είτε επανεκλεγεί ο Σάντσεθ είτε σχηματιστεί κυβέρνηση δεξιάς-ακροδεξιάς, ο αντίκτυπος στη χώρα μας θα είναι ισχυρός.

Και μόνο το γεγονός ότι η στεγαστική κρίση έγινε η θρυαλλίδα για την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, στις 29 Νοεμβρίου, υπογραμμίζει τις αναλογίες μεταξύ της ισπανικής και της ελληνικής πραγματικότητα.

Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ είναι ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης που αναμετρήθηκε με τον Τραμπ και που ακολουθεί προοδευτική πολιτική στο μεταναστευτικό. Γι αυτό και το πολιτικό του μέλλον ενδιαφέρει όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της αριστεράς στην Ευρώπη - και στη χώρα μας.

Δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χ. Δούκας τον επισκέφθηκε στη Μαδρίτη για να του απονείμει το βραβείο Δημοκρατίας της Αθήνας.

Των ισπανικών εκλογών θα έχουν προηγηθεί οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων θα έχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον και, πιθανότατα, επίδραση στο πολιτικό κλίμα, ειδικά σε χώρες που βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο.

Με απλά λόγια: Μια νίκη Σάντσεθ θα δώσει αέρα στα πανιά των προοδευτικών κομμάτων, ενώ η επιστροφή της δεξιάς στην εξουσία και η συνεργασία με την ακροδεξιά θα δημιουργήσει εύλογους συνειρμούς...

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