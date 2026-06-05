Τι δεν καταπίνεται εύκολα από ιστορικά στελέχη της ΝΔ.

Ο Παύλος Μαρινάκης κάνει ότι μπορεί να μην πολώσει περαιτέρω το κλίμα εντός της Ν.Δ. σε σχέση με το υπό διαμόρφωση νέο κόμμα Σαμαρά.

Αποφεύγει να ρίξει λάδι στη φωτιά με δηλώσεις του τύπου «η διαγραφή του μόνο ευχάριστη δεν ήταν» ή «η πόρτα του κόμματος είναι πάντα ανοιχτή για τα ιστορικά στελέχη της Ν.Δ.». Γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι ο κύβος του εμφυλίου στη Ν.Δ. ερρίφθη .

Για έναν επιπρόσθετο λόγο που πολλοί γνωρίζουν αλλά λίγοι συνειδητοποιούν. Ότι μετά και την απόφαση του Κώστα Καραμανλή τζούνιορ να μην πολιτευτεί εκ νέου με τη Ν.Δ, τη διαγραφή Σαμαρά και την αποστασιοποίηση του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, η παράταξη της Ν.Δ. έχει φύγει από τα χέρια τους. Με ότι αυτό σημαίνει για την υστεροφημία και το μέλλον της παράταξης. Και κάτι τέτοιο από τα ιστορικά στελέχη της Ν.Δ. δεν καταπίνεται εύκολα..

Ε.Σ.