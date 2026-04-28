Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπέων εξαπλευσε η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, με φόντο την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση.

Η κ. Πέρκα μάλιστα αναφέρθηκε και στο δημοσίευμα του Βασίλη Σκουρή στην στήλη πληροφοριοδότης στο Dnews.gr, που ανέφερε πως το Μαξίμου έχει στείλει μήνυμα να κλείσει η υπόθεση των υποκλοπών έως το φθινόπωρο, ζητώντας εξηγήσεις από την κυβερνητική πλειοψηφία.

«Υπάρχει επίσης δημοσίευμα στο Dnews όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας, αποκαλύπτεται στη στήλη «Πληροφοριοδότης» το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου να κλείσει η υπόθεση των υποκλοπών και εντελώς τυχαία λίγες ώρες μετά, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε Πράξη που έκλεισε την υπόθεση επειδή σύμφωνα με αυτόν δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Έχετε να πείτε κάτι γι’ αυτό;», ρώτησε απευθυνόμενη στα γαλάζια έδρανα, χωρις ωστόσο να λάβει κάποια απάντηση.

«Προφανώς όλοι γνωρίζουμε ότι η ανώτατη δικαστική εξουσία που έχει διοριστεί από την κυβέρνησή παίρνει κατευθείαν εντολές από Μαξίμου. Αλλά πλέον το κάνετε απροκάλυπτα. Είναι δείγμα πανικού αυτό ή αλαζονείας; Από προκύπτει αυτή η αίσθηση ατιμωρησίας;», πρόσθεσε.

Η κ. Πέρκα σημείωσε επίσης τα εξης: «Υπάρχει λοιπόν μια φήμη ότι σκέφτεστε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να αλλάξετε τον ποινικό κώδικα για να πέσουν στα μαλακά ο Ντίλιαν, ο Λαβράνος και οι άλλοι. Μην διανοηθείτε να παρέμβετε! Τα μάτια μας είναι πάνω σας! Ελέγχουμε κοινοβουλευτικά κάθε σας νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν θα επιτρέψουμε η συμμορία των υποκλοπών να πέσει στα μαλακά».