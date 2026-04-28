Η ΕΕ θεσπίζει για πρώτη φορά ενιαίους κανόνες προστασίας σκύλων και γατών, με στόχο την καλύτερη ιχνηλασιμότητα των ζώων και την ενίσχυση της ευζωίας τους σε όλα τα κράτη-μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη την πρώτη ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία σκύλων και γατών, με στόχο τον περιορισμό της κακοποίησης, την καταπολέμηση καταχρηστικών εμπορικών πρακτικών και τη βελτίωση της υγείας και ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Με 558 ψήφους υπέρ, 35 κατά και 52 αποχές, οι ευρωβουλευτές έδωσαν το «πράσινο φως» σε κοινά πρότυπα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτροφή, τη στέγαση, την ιχνηλασιμότητα, τις εισαγωγές και τη μεταχείριση σκύλων και γατών.

Υποχρεωτικό το μικροτσίπ σε γάτες και σκύλους

Ο νέος κανονισμός - που έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο - καθιερώνει την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση (μικροτσίπ) και καταχώριση όλων των σκύλων και γατών που βρίσκονται στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όσων ανήκουν σε ιδιώτες, σε διαλειτουργικές εθνικές βάσεις δεδομένων.

Πωλητές, εκτροφείς και καταφύγια θα διαθέτουν μεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών για την προσαρμογή στα νέα πρότυπα. Για ιδιώτες ιδιοκτήτες που δεν εμπορεύονται ζώα, οι υποχρεώσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά: μετά από δέκα χρόνια για τους σκύλους και δεκαπέντε χρόνια για τις γάτες.

Απαγόρευση επικίνδυνων πρακτικών εκτροφής

Η νομοθεσία εισάγει αυστηρούς περιορισμούς στην αναπαραγωγή ζώων, απαγορεύοντας ζευγαρώματα μεταξύ γονέων και απογόνων, παππούδων ή γιαγιάδων με εγγόνια, καθώς και μεταξύ αδελφών ή ετεροθαλών αδελφών.

Παράλληλα, απαγορεύεται η εκτροφή σκύλων και γατών με στόχο την ανάπτυξη ακραίων μορφολογικών χαρακτηριστικών που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Στα νέα μέτρα περιλαμβάνεται επίσης:

η απαγόρευση ακρωτηριασμών για λόγους επίδειξης, εκθέσεων ή διαγωνισμών,

η απαγόρευση μόνιμου δεσίματος ζώων, εκτός εάν απαιτείται για ιατρικούς λόγους,

η απαγόρευση χρήσης περιλαίμιων με αιχμές ή «πνιχτών» χωρίς μηχανισμούς ασφαλείας.

Αυστηρότεροι κανόνες για εισαγωγές από τρίτες χώρες

Η ρύθμιση επιχειρεί επίσης να κλείσει τα υφιστάμενα «παραθυράκια» που επέτρεπαν την είσοδο ζώων στην ΕΕ ως μη εμπορικά κατοικίδια και την μεταγενέστερη πώλησή τους.

Στο εξής, σκύλοι και γάτες που εισάγονται για πώληση θα πρέπει να φέρουν μικροτσίπ πριν από την είσοδό τους στην ΕΕ, να καταγράφονται σε εθνική βάση δεδομένων, ενώ οι ιδιοκτήτες που ταξιδεύουν με ζώα συντροφιάς θα οφείλουν να τα δηλώνουν τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την άφιξη, εφόσον δεν είναι ήδη καταγεγραμμένα σε κράτος-μέλος.