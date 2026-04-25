Σοβαρές αιχμές κατά της ελληνικής δικαιοσύνης αφήνει ο Τηλέμαχος Χυτήρης με αφορμή τα όσα είπε στους Δελφούς η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας.
Αναφέρει με ανάρτησή του ο εμβληματικός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου και ποιητής:
«Ηρθε πάλι η Κοβέσι, μας τα είπε' πάλι με τον τρόπο της. Διαβάζω κι ακούω πολλά γύρω από το θέμα. Αυτό που δεν είδα και δεν άκουσα είναι η ερώτηση: Αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι επιμέρους εθνικοί εισαγγελείς της και η επικεφαλής Κοβέσι θα είχε ποτέ αναδειχθεί το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με τις απίστευτες ιστορίες του, τα εκατομμύριά του, τους πρωταγωνιστές και όλα τα συμπαρομαρτούντα του;».
Έλα ντε.
Εδώ, όπως όλα δείχνουν, μέρος της ηγεσίας της εγχώριας δικαιοσύνης συμμετέχει στο παιχνίδι της κυβέρνησης να μην ανανεωθεί η θητεία της Πόπης Παπανδρέου και των δυο άλλων συναδέλφων της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία!
Β.Σκ.