Αιχμές του εμβληματικού συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου για την ελληνική δικαιοσύνη.

Σοβαρές αιχμές κατά της ελληνικής δικαιοσύνης αφήνει ο Τηλέμαχος Χυτήρης με αφορμή τα όσα είπε στους Δελφούς η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Αναφέρει με ανάρτησή του ο εμβληματικός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου και ποιητής:

«Ηρθε πάλι η Κοβέσι, μας τα είπε' πάλι με τον τρόπο της. Διαβάζω κι ακούω πολλά γύρω από το θέμα. Αυτό που δεν είδα και δεν άκουσα είναι η ερώτηση: Αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι επιμέρους εθνικοί εισαγγελείς της και η επικεφαλής Κοβέσι θα είχε ποτέ αναδειχθεί το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με τις απίστευτες ιστορίες του, τα εκατομμύριά του, τους πρωταγωνιστές και όλα τα συμπαρομαρτούντα του;».

Έλα ντε.

Εδώ, όπως όλα δείχνουν, μέρος της ηγεσίας της εγχώριας δικαιοσύνης συμμετέχει στο παιχνίδι της κυβέρνησης να μην ανανεωθεί η θητεία της Πόπης Παπανδρέου και των δυο άλλων συναδέλφων της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία!

Β.Σκ.