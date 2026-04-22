Δεν πήγε στην παρουσίαση για Μπουτάρη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Ούτε βουλευτές της Νέας Αριστεράς.

Έχει ασφαλώς το ενδιαφέρον του.

Ο Σωκράτης Φάμελλος παραβρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Ρουπακιώτη στο Μέγαρο Μουσικής.

Δεν επέλεξε όμως να συμμετάσχει στο βιβλίο για τον Γιάννη Μπουτάρη.

Προφανώς επειδή στο πάνελ συμμετείχε ο Αλέξης Τσίπρας και η παρουσία του είναι σαφές τι θα σηματοδοτούσε.

Μέσα στον Μάιο το πολύ έως τις αρχές καλοκαιριού ωστόσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να λάβει σοβαρές αποφάσεις τόσο για το κόμμα του όσο και για τον ίδιο.

ΥΓ: Στο βιβλίο Μπουτάρη απέφυγαν να παραστούν και στελέχη της Νέας Αριστεράς, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Επίσης για ευνόητους λόγους...

Β.Σκ.