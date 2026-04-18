Αναγκάστηκαν να ...αναγκάσουν τον Μακάριο σε παραίτηση μετά το τεράστιο πολιτικό κόστος.

Ήταν φανερό πως από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε το θέμα με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη το θέμα δεν θα αντιμετωπιζόταν παρά μόνο με παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως δεν του το ζήτησε και ο υφυπουργός του παρέμεινε στη θέση του χειροτερεύοντας για τον ίδιο τα πράγματα κάθε μέρα που περνούσε και νέες αποκαλύψεις έβλεπαν το φως της δημοσιότητας.

Κάθε μέρα που περνούσε το πολιτικό κόστος τόσο για τον πρωθυπουργό όσο και τον ίδιο τον υφυπουργό πολλαπλασιαζόταν με γεωμετρική πρόοδο.

Δεν ήταν πλέον μόνο το θέμα του πτυχίου ήταν και η αλαζονεία που αποδεικνυόταν ότι υπήρχε, η αδυναμία πλέον να κατανοηθεί η πραγματικότητα, το «γράψιμο» κατά το κοινώς λεγόμενο ακόμα και των παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ που αισθανόταν ντροπιαστικά με όσα συνέβαιναν.

Μετά και την παρέμβαση της Ντόρας τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. «Η Ντόρα επιβάλλει εξελίξεις- Θέμα χρόνου η παραίτηση του υφυπουργού» προέβλεπε (ΕΔΩ) η στήλη.

Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός υπέστησαν πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος. Ο πρώην πλέον υφυπουργός ακόμα μεγαλύτερο.

Κοινό δε είναι το συμπέρασμα ότι το Μαξίμου έχει πλέον χάσει τα πολιτικά του αντανακλαστικά ακόμα και για πράγματα που είναι απολύτως καθαρά ακόμα και για μικρά παιδιά και όχι για τον έμπειρο Κυριάκο Μητσοτάκη.

Β.Σκ.