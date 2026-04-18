Ουδείς μπορεί να κατανοήσει την επιμονή του Μαξίμου στον Μακάριο Λαζαρίδη.

Αν ο Παύλος Πολάκης αποκάλυψε το πρόβλημα, αν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμεναν στην παραίτησή του, η Ντόρα Μπακογιάννη με την παρέμβασή της επέβαλε τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με διαρροές από κυβερνητική στελέχη είναι θέμα χρόνου η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Προφανώς ο πρωθυπουργός κατανοεί πλέον πως δεν μπορεί να έχει «σφραγισμένα αυτιά».

Είναι χαρακτηριστικό πως ουδείς (επαναλαμβάνουμε ΟΥΔΕΙΣ) βουλευτής της ΝΔ δεν υπερασπίστηκε τον βουλευτή Καβάλας.

Μετά την παρέμβαση της Μπακογιάννη οι εξελίξεις θα είναι ταχείες. Πιθανόν και εντός της ημέρας- και σε κάθε περίπτωση πριν την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των 11+3 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος.

Β.Σκ.