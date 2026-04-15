«Αν συνεχίσουμε να διώχνουμε στελέχη με κάθε ευκαιρία σε λίγο θα ξεμείνουμε» έλεγαν - Προσελήφθη από Κόλλια όχι επί Κουτσίκου.

Δεν άρεσε και πολύ στο Μαξίμου ο τρόπος με τον οποίο απάντησε ο Μ. Λαζαρίδης- στην τηλεοπτική του εμφάνιση στο Open- στις επικρίσεις που δέχθηκε από την αντιπολίτευση για το πτυχίο που όπως αποδείχθηκε δεν έχει για τη θέση του ειδικού συνεργάτη που κατείχε το 2007. Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να τον «αδειάσει». Και γιατί έχει βάλει πλάτη σε δύσκολες στιγμές για την κυβέρνηση και επειδή καταλαβαίνει ότι η λογική του ξηλώματος του κυβερνητικού πουλόβερ εξαπλώνεται επικίνδυνα. «Αν συνεχίσουμε να διώχνουμε στελέχη με κάθε ευκαιρία σε λίγο θα ξεμείνουμε» έλεγαν.

Επί της ουσίας της υπόθεσης, ωστόσο, παραδέχονται ότι η πρόσληψη Λαζαρίδη ήταν προβληματική. «Έκαναν λάθος που τον προσέλαβαν ως ειδικό συνεργάτη. Ως μετακλητό έπρεπε» συμπληρώνουν.

Με τις κακές γλώσσες να υποστηρίζουν ότι δεν επρόκειτο για λάθος καθώς- όπως λένε- ο Μ. Λαζαρίδης δεν προσελήφθη από την τότε υπουργό Παιδείας Μ. Γιαννάκου αλλά από την Γ. Γραμματέα Β. Κόλλια η οποία δικαιούτο μόνο ειδικό συνεργάτη και όχι μετακλητό υπάλληλο. Πρόσληψη που επαναλήφθηκε για λίγο διάστημα το 2013. Προτού μετακομίσει στο υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης στο πλευρό του τότε υπουργού Κ. Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά ως μετακλητός.

Ε.Σ.