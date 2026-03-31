Παρουσία που αποστέλλει έμμεσο μήνυμα στήριξης του Αντώνη Σαμαρά.

Το τελευταίο διάστημα ο Κώστας Καραμανλής έχει αποφύγει τις παρεμβάσεις αλλά και τις δημόσιες παρουσίες στην πολιτική ζωή της χώρας.

Την Δευτέρα βρέθηκε στο Πολεμικό Μουσείο, στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Μάζη, παρακολουθώντας την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά.

Τυχαίο;

Καθόλου.

Ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται ποτέ δημοσίως να στραφεί εναντίον της ΝΔ, εναντίον δηλαδή του κόμματος που ίδρυσε ο θείος του και του οποίου υπήρξε για πολλά χρόνια αρχηγός και μέσω του οποίου αναδείχτηκε και πρωθυπουργός.

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάντως έχει κόψει κάθε επαφή.

Και η έμμεση στήριξή του στον Αντώνη σαμαρά δύσκολα κρύβεται...

Β.Σκ.