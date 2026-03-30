Η ίδια σε συνέντευξή της στην ONE VOICE φωτογραφίζει το «Κίνημα των Πολιτών».

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχωρεί σήμερα στη ONE VOICE και την Τέτα Τσετσέκου η Μαρία Καρυστιανού.

Πολλές οι ειδήσεις αλλά μια η κυριότερη: «Φωτογραφίζει» το όνομσα του νέου της κόμματος. Σε πολλά σημεία της, απατώντας σε ερωτήματα για τον πολιτικό φορέα που θα συγκροτήσει, μιλάει για το «Κίνημα των Πολιτών».

Το οποίο, όπως αναφέρει, θα είναι έτοιμο πριν τις εκλογές, αλλά και θα συμμετάσχουν σε αυτό «πρόσωπα τα οποία προσπάθησαν να εμπλακούν με τα κοινά και για διάφορους λόγους δεν προχώρησαν».

Φανταζόμαστε ποιους φωτογραφίζει...

Β.Σκ.