Τι δηλώνει για τη νέα έρευνα για τις υποκλοπές.

Ποιος θα αναλάβει τη νέα έρευνα για τις υποκλοπές που διέταξε το δικαστήριο;

Ίσως και να διχοτομηθεί λένε οι πληροφορίες, ένα τμήμα της να αναλάβει η εισαγγελία Πρωτοδικών και ένα ο Άρειος Πάγος.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη μια φράση του Ευάγγελου Βενιζέλου από το άρθρο του στα Νέα Σαββατοκύριακο: «Το πεδίο της εισαγγελίας έρευνας είναι πολύ συγκεκριμένο και απλό», γράφει. «Μπορεί προφανώς να το διεκπεραιώσει η εισαγγελία Πρωτοδικών χωρίς τη βοήθεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που ελπίζω ότι θα φανεί σοφότερη και αυτοπροστατευτική».

Ο φόβος του εισαγγελέα Ζήση και της συγκάλυψης του σκανδάλου πλανιέται ακόμα στην αέρα, πολύ περισσότερο που η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν έχει δώσει ακόμα εχέγγυα ότι επιδιώκει την πραγματική διαλεύκανση του σκανδάλου.

Β.Σκ.