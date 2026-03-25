Σε περίπτωση που δεν ακούστηκαν οι καμπάνες στην Ηρώδου Αττικού, επισημαίνουμε πως ο πρωτόδικα καταδικασθείς ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν στη νέα δήλωσή του, αφού δήλωσε πως δεν θα κάνει τον αποδιοπομπαίο τράγο «για να καλυφθούν πολιτικές αρχές», θυμήθηκε το Watergate και τον Νίξον: «Ο Νίξον έχασε την Προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μία υπόθεση υποκλοπών» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Φανταζόμαστε ότι μία τέτοια δημόσια απειλή προς το Μέγαρο Μαξίμου πως ούτε λίγο ούτε πολύ θα ρίξει την κυβέρνηση, δεν δύναται να μείνει αναπάντητη.

Όχι τίποτε άλλο, αλλά υπό μία έννοια τυχόν μη απάντηση συνιστά… απάντηση σε πλήθος άβολων ερωτημάτων.

Ν.Α.