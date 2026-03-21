Στηρίζεται απολύτως από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μεγάλος ντόρος στο ΠΑΣΟΚ για τα «κουκιά». Ιδίως μεταξύ της πλευράς Χριστοδουλάκη και της πλευράς Δούκα για το ποιος από τους δυο κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στη μάχη των συνέδρων, δεδομένου ότι το προεδρικό μπλοκ ήταν με διαφορά πρώτο και ο Παύλος Γερουλάνος δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, γνωρίζει άλλωστε ότι τα οργανωτικά δεν είναι το δυνατό του σημείο.

Πέραν των πολιτικών ζητημάτων που μπορεί να τεθούν στο συνέδριο και ιδιαίτερα οι θέσεις που θα προτείνει ο κ. Δούκας, αν κάτι έχει ενδιαφέρον σε σχέση με τους συσχετισμούς είναι η σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Ιδίως για τα πρωτοκλασάτα στελέχη που δεν μετέχουν ex officio στην Κεντρική Επιτροπή (όπως πχ οι βουλευτές) και θα θελήσουν να κάνουν επίδειξη δύναμης.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία θα είναι υποψήφια για το συγκεκριμένο όργανο του ΠΑΣΟΚ. Είναι σαφές ότι η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού θα δώσει τη μάχη για την πρώτη θέση, εδραιώνοντας έτσι την παρουσία της και στην οργανωμένη βάση του κόμματος. Προφανώς η πρωτιά περνάει μέσα από τη ισχυρή συμμαχία που έχει οικοδομήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη και η οποία μένει να αποτυπωθεί και στην σχετική κάλπη. Δεν πέρασε, άλλωστε, απαρατήρητο πως η πρώην υπουργός ήταν το μόνο κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που στήριξε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, πέραν φυσικά των πολύ κοντινών στελεχών στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Τ.Τε.