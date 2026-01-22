Συμπεριλαμβάνει και τη Ζωή στις δυνάμεις που η Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να συζητήσει για την προοδευτική διακυβέρνηση.

Αποκλείει και ο Χάρης Δούκας τη συγκρότηση κοινών ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ με κόμματα της κεντροαριστεράς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας την αυτόνομη πορεία της Χαριλάου Τρικούπη στις κάλπες.

Στη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ήταν απολύτως κατηγορηματικός στο θέμα. Το ερώτημα είναι πόσο θα επιμείνουν κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ στη γραμμή της κοινής καθόδου, αφού το θέμα από πλευράς ΠΑΣΟΚ δεν το συζητά ούτε ο εκφραστής της αριστερής του πτέρυγας Δήμαρχος Αθηναίων. Ο Χάρης Δούκας, πάντως, δήλωσε πως η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μπορεί να περιέχεται μεταξύ εκείνων που το ΠΑΣΟΚ θα συζητήσει για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

Β.Σκ.