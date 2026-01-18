Γιατί έκλεψε την παράσταση ο στενός φίλος του Αλέξη Τσίπρα.

Πολύ ενδιαφέρουσες οι ομιλίες στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Σε ανθρώπινο επίπεδο όμως εκείνη που κέρδισε και με διαφορά τις εντυπώσεις είναι η ομιλία του στενού φίλου του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Τούμπουρου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας που αποφεύγει απολύτως τη δημοσιότητα όχι απλώς μίλησε στην παρουσίαση αλλά μίλησε πρωτίστως από καρδιάς. Ανθρώπινα.

Αποκάλυψε μάλιστα πως ο ίδιος ήταν εναντίον της συγγραφής του βιβλίου και επιχείρησε πολλές φορές να αποτρέψει τον Τσίπρα από τη συγγραφή και την έκδοση της «Ιθάκης».

Αποκάλυψε όμως ότι ο Τσίπρας του απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο πως «το βιβλίο θα βγει και θα βγει τώρα»!

«Εκεί συνειδητοποίησα πως το έβλεπα από λανθασμένη ματιά» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας τον πρώην πρωθυπουργό να συγκινηθεί αλλά και να χαμογελάσει...

