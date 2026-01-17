Πού το στηρίζει, ποια κόμματα πιστεύει ότι θα ζημιωθούν.

Δεν είναι μόνο η αριστερά που εκτιμά ότι το κόμμα που ιδρύει η Μαρία Καρυστιανού είναι κόμμα που θα κινείται στο χώρο της συντήρησης.

Είναι και ο Άδωνις Γεωργιάδης που εκτιμά ότι το κόμμα Καρυστιανού ανήκει στο χώρο της δεξιάς, υποστηρίζοντας μάλιστα πως εκείνα το κόμματα που θα ζημιωθούν είναι η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

«Αυτή τη στιγμή δύο κόμματα θα πρέπει να ανησυχούν η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας λόγω της μεγάλης της προβολής στα Τέμπη και η Ελληνική Λύση γιατί είχε και τα Τέμπη και έναν δεξιό λόγο σαν κι αυτόν που περίπου βγάζει η Καρυστιανού, εκκλησία κλπ», δήλωσε σε μια συνέντευξη-ποταμό στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Και όταν ρωτήθηκε ευθέως αν το κόμμα Καρυστιανού θα είναι ένα κόμμα στο χώρο της δεξιάς απάντησε πως ναι και ότι αυτό φαίνεται και από τα πρόσωπα που επιλέγει δίπλα της, όπως τον Πατσίκα και τη Γκρατσία!

Τ.Τε.