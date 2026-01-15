Έμμεση -προς το παρόν;- η επίθεση του υπουργού Υγείας στον υπουργό Άμυνας.

Συγχαρητήρια στον πρώην υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον ...Γρηγόρη Δημητριάδη για την Belhara που ενσωματώθηκε σήμερα στο Ελληνικό Ναυτικό έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

«Δεν έχω τίποτα με τον κ. Δένδια, μια χαρά είναι ο κ.Δένδιας. Το μεγάλο γεγονός είναι ότι σήμερα το Πολεμικό μας Ναυτικό ενισχύεται με αυτή την φοβερή Belharra. Οφείλουμε να πούμε ένα εύγε στον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος και υπέγραψε την αγορά του μαζί και τον Κυριάκο Μητσοτάκη φυσικά και Γ. Δημητριάδη», είπε χαρακτηριστικά.

Όχι προφανώς τυχαία, απλά ήθελε να πικάρει τον Νίκο Δένδια.

Οι επιθέσεις προς το παρόν γίνονται με υπονοούμενα...

Β.Σκ.