Ποιοι συμμετείχαν στη συζήτηση.

Μπορεί οι ηγεσίες των κομμάτων του προοδευτικού χώρου να μην επιτυγχάνουν συνεννόηση, όμως οι ανάγκες επιβάλλουν το διάλογο και τη συζήτηση μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις για τη χώρα και την κοινωνία.

Έτσι την περασμένη Παρασκευή, στην κατάμεστη αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά, η εκδήλωση που οργάνωσε η δημοτική κίνηση «Αλλάζουμε τον Πειραιά για Όλους και Όλες» με επικεφαλής τον Γιώργο Γαβρίλη, με θέμα «Σύγχρονα Λιμάνια – Γεωπολιτικές επιδράσεις & σχέσεις πόλεων & λιμανιών» συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Κώστας Χλωμούδης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σωτήρης Ρούσος ήταν οι κεντρικοί ομιλητές, παρενέβησαν ο πρώην ΓΓ Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας Χρήστος Λαμπρίδης, ο δημοσιογράφος Σταύρος Μαλαγκονιάρης ενώ συντόνιζε το μέλος της διοίκησης της ΟΜΥΛΕ Αναστασία Φραντζεσκάκη.

Ενδιαφέρον μεταξύ άλλων είχε το γεγονός ότι, παρά το ότι δεν κλήθηκαν με τις κομματικές τους ιδιότητες, συμμετείχαν στο ίδιο πάνελ ο κ. Χλωμούδης με καταγεγραμμένη πορεία στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Λαμπρίδης και η κ. Φραντζεσκάκη με ενεργό ρόλο και συμμετοχή στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά αντίστοιχα. Παρατηρήθηκαν πολλές συμπτώσεις απόψεων, γεγονός που αυτόματα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα κόμματα του έχουν περισσότερα κοινά από όσα πιστεύουν ότι έχουν.

Α.Γ.