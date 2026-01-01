Κανέναν άλλο παρά τον ...εαυτό του!

Με ...χίλιους τίτλους εμφανίζεται στα κανάλια ο Χρήστος Τσίλιας, που πρωτοστατεί στο σπάσιμο των μπλόκων που στοχεύει η κυβέρνηση.

Μεταξύ άλλων είναι λέει και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου. Ενός συλλόγου σφραγίδα όπως αναφέρουν οι γνωρίζοντες. Κάποιες μάλιστα άλλες πληροφορίες επιμένουν πως η περιουσία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου βγαίνει σε πλειστηριασμό. Και καμιά Συνέλευση στα Πράσινα Φανάρια δεν τον εξουσιοδότησε να εκπροσωπεί το μπλόκο.

Γιατί τότε βγαίνει σε εκπομπές στα κανάλια; Για να καθυβρίζει το ΚΚΕ και τον Κουτσούμπα που «δεν θέλει να λύσει τα προβλήματα, θέλει να ταλαιπωρεί τις αστικές κοινωνίες» και για να υπηρετήσει το στόχο της κυβέρνησης για διάσπαση των αγροτών.

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση πάντως είναι ότι λύση δεν μπορεί κανένας ...Τσιλιάς, όσο και αν προωθείται στα μέσα. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των ξεσηκωμένων είναι αλλού!

Τ.Τε.