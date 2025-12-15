Οι φήμες για το τι αναζητά η Κοβέσι- Το ευρωενωσιακό δίκαιο επικρατεί για τα ιδιωτικά ΑΕΙ όχι όμως για τις διώξεις υπουργών.

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέλει να παραπέμψει Έλληνες υπουργούς σε δίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με παράκαμψη του άρθρου 86 του ελληνικού Συντάγματος, καθώς η διασπάθιση γινόταν σε κοινοτικά κονδύλια.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» απέστειλε απέστειλε το μήνυμα πως το ελληνικό Σύνταγμα δεν μπορεί να παρακαμφθεί και πως η χώρα μας είναι κυρίαρχο κράτος.

Νομικοί με τους οποίους συνομίλησε χθες η στήλη επέμεναν στην πλειοψηφία τους πως όντως δεν μπορεί να παρακαμφθεί το Σύνταγμα, αν και υπάρχουν και κάποιοι που ισχυρίζονται το αντίθετο.

Τι λένε όμως εκείνοι οι υπουργοί και οι καθηγητάδες που υποστήριζαν προκειμένου να ιδρυθούν ιδιωτικά Πανεπιστήμια πως «το ευρωενωσιακό δίκαιο» υπερτερεί του ελληνικού Συντάγματος;

Και γιατί αυτό ισχύει μόνο όταν είναι να εξυπηρετηθούν συμφέροντα όπως η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και όχι όταν είναι να ελεγχθούν για διασπάθιση χρήματος κυβερνητικοί παράγοντες;

Β.Σκ.