Μα η κυβέρνησή του το έκανε αυτό!

Άγνοια κινδύνου; Αλαζονεία; Κάνει πλάκα; Διαβάστε τι είπε ο πρωθυπουργός για τους αγρότες μιλώντας σε κομματικό του ακροατήριο:

«Στόχος είναι να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας και παιδείας να αποκτήσουμε έναν πρωτογενή τομέα που θα είναι πραγματικά ανταγωνιστικός εξωστρεφής και με επιδοτήσεις που θα πηγαίνουν σε αυτούς που πραγματικά αξίζουν. Σε αυτούς που ιδρώνουν στα χωράφια και όχι σε κάποιους παρείσακτους»!

Αλήθεια, ποιος έδινε τα λεφτά στους παρείσακτους έως τώρα; Ποιος «εξαγόραζε» τις ψήφους τους; Ποιος δημιούργησε «Φραπέδες» και «Χασάπηδες», ποιος δημιούργησε «αγρότισσα με Φεράρι», ποιος αρνήθηκε την Προανακριτική και ευτελίζει τον κοινοβουλευτισμό με την Εξεταστική;

Προφανώς λοιπόν ο Κ. Μητσοτάκης κάνει πλάκα μιλώντας στα κομματικά του στελέχη...

Τ.Τε.