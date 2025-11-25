Βρήκε απόλυτα αληθινό και απολύτως έντιμο τον τρόπο που ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε την μεταξύ τους σχέση.

Ίσως ο μόνος ευχαριστημένος από το βιβλίο «Ιθάκη» - από όσους μετείχαν στην κυβέρνηση Τσίπρα - είναι ο Πάνος Καμμένος. Ο τότε Πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛΛ βρήκε απόλυτα αληθινό και απολύτως έντιμο τον τρόπο που ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε την μεταξύ τους σχέση.

Έχει να λέει δε ότι το πρωί της Δευτέρας ο πρώην πρωθυπουργός του έστειλε το βιβλίο με αφιέρωση σε ένδειξη της φιλίας που τους συνδέει.

Πιστεύει επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να κάνει την διαφορά στις εκλογές αν συνεργαστεί με έτερο νέο κόμμα που βρίσκεται στα σκαριά.

Λ.Ι.