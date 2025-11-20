«Ο εισαγγελέας θα αποφασίσει όταν η εξεταστική πάρει σύνταξη», σχολίασε με νόημα βουλευτής και όποιος κατάλαβε… κατάλαβε.

Λέτε να άνοιξε δρόμους διαφυγής και για άλλους μάρτυρες η σημερινή μη προσέλευση του «Φραπέ» και συνεπακόλουθα η μη βίαιη προσαγωγή του; Το μεγάλο ερωτηματικό πλέον είναι τι θα πράξει η Πόπη Σεμερτζίδου, η επονομαζόμενη «αγρότισσα με τη Φερράρι», που έχει κληθεί για κατάθεση την άλλη εβδομάδα στις 26 Νοεμβρίου.

Βουλευτές σε πηγαδάκια, εκτιμούν ως το πλέον πιθανό σενάριο να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Ή ενδεχομένως να προσέλθει στην εξεταστική και εκεί να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής και όχι να αποστείλει υπόμνημα χωρίς να παρουσιαστεί όπως έκανε ο Γιώργος Ξυλούρης.

Άλλωστε λένε πως το «μοντέλο διαφυγής» το έδειξε η ΝΔ με την επιλογή της να παραπέμψει στην εισαγγελία την επιλογή του «Φραπέ», καθώς θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα καταθέσει ενώπιον των μελών της επιτροπής. «Ο εισαγγελέας θα αποφασίσει όταν η εξεταστική πάρει σύνταξη», σχολίασε με νόημα βουλευτής και όποιος κατάλαβε… κατάλαβε.

Σ. Σ.