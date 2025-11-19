«Σιγή ασυρμάτου» από το υπουργείο Οικονομικών-Και μόνο η συζήτηση για τον υπουργό Οικονομικών αποτελεί μεγάλη επιτυχία.

Το Bloomberg και κάποια ακόμα ξένα μεγάλα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος του Eurogroup.

Από το υπουργείο Οικονομικών κρατούν «σιγή ασυρμάτου» μη επιβεβαιώνοντας αλλά ούτε και διαψεύδοντας την πληροφορία, πλην όμως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.

Άλλωστε, ακόμα και η υποψηφιότητα αποτελεί ύψιστη τιμή για τον ίδιο όσο και για τη χώρα που πριν λίγα χρόνια βρισκόταν σε επιτήρηση. Και αυτό αντικειμενικά, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί με την κυβερνητική πολιτική.

Και σε κάθε περίπτωση, ανεβάζει και άλλο τις πολιτικές μετοχές του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Β.Σκ.