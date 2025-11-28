Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ο Πιερρακάκης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι και επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, κόντρα στον Βέλγο ομόλογό του, Βίνσεντ φαν Πέτεγκεμ.

Αμφότεροι οι υπουργοί που διεκδικούν να διαδεχθούν τον Πασκάλ Ντόναχιου είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σημειώνει το Bloomberg. Η ψηφοφορία αναμένεται να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, στις 11 Δεκεμβρίου.

Ο Ντόναχιου αιφνιδίασε με την απόφασή του να παρατεθεί, έπειτα από πέντε χρόνια επικεφαλής του Eurogroup. Το άτομο που κατέχει τη θέση εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης συνόδους και συναντήσεις, από της G7, έως του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες μόνο τέσσερις άνθρωποι έχουν διατελέσει πρόεδροι του Eurogroup. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ από το 2005 έως το 2013, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ για τα επόμενα πέντε χρόνια, ο Μάριο Σεντένο έως το 2020 και ο Πασκάλ Ντόναχιου.

Ο έτερος διεκδικητής της θέσης, ο Βίνσεντ φαν Πέτεγκεμ, είναι αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης πέρα από υπουργός Προϋπολογισμού και ένα από τα παλιότερα μέλη του Eurogroup. Ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Κάρλος Κουέρπο επίσης θεωρούνταν πιθανός υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup αλλά σήμερα, Παρασκευή, το γραφείο του ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει τη θέση.

Πώς εκλέγεται ο πρόεδρος του Eurogroup

Ο επικεφαλής του Eurogroup εκλέγεται με απλή πλειοψηφία, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους.

Εάν κανένας από τους διεκδικητές της θέσης δεν έχει απλή πλειοψηφία έπειτα από τον πρώτο γύρο, έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μέχρι ένας από τους υποψήφιους να πάρει απλή πλειοψηφία.

Η θητεία του προέδρου είναι 2,5 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλη του Eurogroup τη στιγμή της εκλογής.

