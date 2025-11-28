Την υποψηφιότητα του για την προεδρία του Eurogroup ανακοινώνει σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σήμερα θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, μεταδίδει το Bloomberg.

Το γραφείο του κ. Πιερρακάκη δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, αναφέρει το δημοσίευμα, το οποίο σημειώνει πως η ανακοίνωση θα γίνει πριν από τη διορία στις 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, ο κ. Πιερακάκης αναμένεται να κάνει την ανακοίνωση αργότερα σήμερα, Παρασκευή, πριν από την προθεσμία που λήγει στις 5 μ.μ. τοπική ώρα Βρυξελλών, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τα σχέδιά του, τα οποία αρνήθηκαν να κατονομαστεθούν καθώς συζητούσαν ιδιωτικά θέματα.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών-μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.