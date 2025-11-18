Με αληθινή συγκίνηση υποδέχτηκαν τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπίας στη Βουλή, την είδηση ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε από τη ζωή.

«Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα, ειδικά για εμάς που βρεθήκαμε στη σκιά του ιδίως στα δύσκολα που αντιμετώπιζε με απαράμιλλη αισιοδοξία», είπε η Ρένα Δούρου που ανακοίνωσε το δυσάρεστο νέο της απώλειας του Αλέκου Φλαμπουράρη στο Κοινοβούλιο.

«Από τα έδρανα της Νέας Αριστεράς μαζί με την κ. Αναγνωστοπούλου θέλουμε να εκφράσουμε μια βαθιά θλίψη και μια βαθιά σκέψη και αναφορά σε μια ολόκληρη διαδρομή του φίλου και συντρόφου Αλέκου Φλαμπουράρη. Ένας άνθρωπος που πολλά έχουν ειπωθεί για εκείνον, αλλά είναι από αυτούς που μπορούμε να αναφερθούμε σε μια θρησκευτική παραβολή η φλεγόμενη αλλά μη καιόμενη βάτος. Ολόρθος φεύγει από τη ζωή. Έχουμε διαφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί του αλλά οι σχέσεις φιλίας και εκτίμησης δεν κλονίστηκαν ποτέ. Καλό δρόμο», είπε ο Θοδωρής Δρίστας.

Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν ο προεδρεύων της συνεδρίασης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο παριστάμενος υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ.

Μ.Ι.