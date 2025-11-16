Δεν πτοείτε από τα όσα είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά του Πεκίνου και της COSCO και θα συμμετέχει κανονικά στην εκδήλωση.

Παρά την πλήρη πλέον ένταξη της Αθήνας στο άρμα της Ουάσιγκτον και άρα την υιοθέτηση της γραμμής για κόψιμο κάθε δεσμού με την Κίνα, ο Κώστας Καραμανλής βραβεύεται την προσεχή Πέμπτη με ...κινεζικό βραβείο!

Συγκεκριμένα βραβεύεται από το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο σε εκδήλωση στον Ελληνικό Κόσμο, μαζί με άλλες προσωπικότητες, όπως ο εφοπλιστής Προκοπίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός, μάλιστα, θα απευθύνει και έναν σύντομο χαιρετισμό, παρόντος του πρέσβη της Κίνας στη χώρας μας.

Να θυμίσουμε πως επί πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμανλή επένδυσε η COSCO στο λιμάνι του Πειραιά. Μια επένδυση που από το σύνολο του πολιτικού κόσμου θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα έως τώρα που οι ΗΠΑ θέλουν να φύγει ή έστω να υποβαθμιστεί.

Ο Κ. Καραμανλής, πάντως, δεν πτοήθηκε από τα όσα είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά του Πεκίνου και της COSCO και θα συμμετέχει κανονικά στην εκδήλωση, παραλαμβάνοντας και το βραβείο του.

Αν μη τι άλλο ο πρώην πρωθυπουργός έχει δείξει πως δεν κωλώνει!

Β.Σκ.