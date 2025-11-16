Παρά την πλήρη πλέον ένταξη της Αθήνας στο άρμα της Ουάσιγκτον και άρα την υιοθέτηση της γραμμής για κόψιμο κάθε δεσμού με την Κίνα, ο Κώστας Καραμανλής βραβεύεται την προσεχή Πέμπτη με ...κινεζικό βραβείο!
Συγκεκριμένα βραβεύεται από το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο σε εκδήλωση στον Ελληνικό Κόσμο, μαζί με άλλες προσωπικότητες, όπως ο εφοπλιστής Προκοπίου.
Ο πρώην πρωθυπουργός, μάλιστα, θα απευθύνει και έναν σύντομο χαιρετισμό, παρόντος του πρέσβη της Κίνας στη χώρας μας.
Να θυμίσουμε πως επί πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμανλή επένδυσε η COSCO στο λιμάνι του Πειραιά. Μια επένδυση που από το σύνολο του πολιτικού κόσμου θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα έως τώρα που οι ΗΠΑ θέλουν να φύγει ή έστω να υποβαθμιστεί.
Ο Κ. Καραμανλής, πάντως, δεν πτοήθηκε από τα όσα είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά του Πεκίνου και της COSCO και θα συμμετέχει κανονικά στην εκδήλωση, παραλαμβάνοντας και το βραβείο του.
Αν μη τι άλλο ο πρώην πρωθυπουργός έχει δείξει πως δεν κωλώνει!
Β.Σκ.