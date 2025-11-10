Οι απαντήσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Press Talk.

Σαφέστατος και ευθύς ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη «βροχή» ερωτήσεων που δέχτηκε για ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα και ίσως και από την Μαρία Καρυστιανού.

Ο γγ του ΚΚΕ, απάντησε, λοιπόν για τα νέα κόμματα, ότι «εμείς λέμε ναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν θέλουμε να έρθει ένας άλλος Μητσοτάκης και να τον λένε πχ Δένδια ή Σαμαρά. Το θέμα είναι να φύγει η πολιτική τους», ενώ για τον αν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είπε: «Τα έχει πει όλα. Ως πρωθυπουργός και ως κυβέρνηση. Οι πράξεις του και οι επιλογές του δεν παραγράφονται. Και εμείς ως ΚΚΕ έχουμε πει πάρα πολλά. Σήμερα φτιάχνει ίδρυμα, ψάχνει να κάνει κόμμα με ένα άλλο περιτύλιγμα και δεν νομίζω ότι τελικά θα μου προσφέρει τίποτα το βιβλίο».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε επίσης ότι δεν αποκλείεται το 20026 να είναι εκλογική χρονια και για τα ενδεχόμενα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καρυστιανού απάντησε: «Το ΚΚΕ ξέρει τι εστί Τσίπρας και ο κόσμος μας δεν θα πιεστεί», ενώ για την κα Καρυστιανού ανέφερε: «Θέλει πολύ προσοχή από όλους μας. Είναι γονείς θυμάτων των Τεμπών. Τους σεβόμαστε και είμαστε στο πλευρό τους για την απόδοση ποινικών ευθυνών και εκεί πρέπει να βρισκόμαστε. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα κρίνεται για τις πολιτικές του επιλογές. Είναι άλλο ένας σύλλογος και μια επιτροπή και άλλο ενα πολιτικό κόμμα».

Κ.Σ.