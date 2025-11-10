Σφοδρή αναμένεται την Παρασκευή η αντιπαράθεση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.
Θέμα της συζήτησης στην «Ώρα του πρωθυπουργού» θα είναι η ακρίβεια.
Ωστόσο η συζήτηση θα επεκταθεί στα θέματα της επικαιρότητας, ενώ θα βγάλουμε συμπεράσματα και για τη στρατηγική των δυο ανδρών ενόψει των εκλογών.
Τη συζήτηση προκάλεσε με αίτημά του ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Σημειωτέο, ότι η «Ώρα του πρωθυπουργού», όπως και η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, εξαιρείται από τον ...κόφτη!
Τ.Τε.