Η συζήτηση μεταξύ των δυο στη Βουλή θα είναι εφόλης της ύλης.

Σφοδρή αναμένεται την Παρασκευή η αντιπαράθεση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Θέμα της συζήτησης στην «Ώρα του πρωθυπουργού» θα είναι η ακρίβεια.

Ωστόσο η συζήτηση θα επεκταθεί στα θέματα της επικαιρότητας, ενώ θα βγάλουμε συμπεράσματα και για τη στρατηγική των δυο ανδρών ενόψει των εκλογών.

Τη συζήτηση προκάλεσε με αίτημά του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σημειωτέο, ότι η «Ώρα του πρωθυπουργού», όπως και η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, εξαιρείται από τον ...κόφτη!

