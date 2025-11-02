Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του εξαπέλυσε ο εκ Κιλκίς ορμώμενος βουλευτής Πέτρος Παππάς, εγείροντας ζητήματα ηθικής τάξης για τον πρώην Πρωθυπουργό.

«Είναι άραγε σωστό τα Ινστιτούτα των πρώην Πρωθυπουργών, που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, άρα από όλους εμάς τους φορολογούμενους, να μετατρέπονται σε προεκλογικά οχήματα επαναφοράς των ίδιων προσώπων;» διερωτήθηκε σκωπτικά με ανάρτησή του ο κ. Παππάς.

Είναι αν μη τι άλλο θετικό το γεγονός ότι σε μία περίοδο εκφυλισμού της πολιτικής και αμοραλισμού ο κ. Παππάς επιχειρεί να φέρει την πολιτική συζήτηση στο πεδίο της ηθικής. Φανταζόμαστε πως πιστός στην όψιμη κοσμοθεώρησή του θα έχει μετανιώσει που αν και εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ (μην πιάσουμε τη συζήτηση για το πώς εξελέγη στο Κιλκίς), αφού διέλυσαν τον ΣΥΡΙΖΑ πήγε με τον Στέφανο Κασσελάκη και όταν είδε ότι δεν συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα για το Κίνημα Δημοκρατίας μεταπήδησε στο ΠΑΣΟΚ και κάνει τον «μητσάρα» στις φωτογραφίες πίσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ευτυχώς, υπάρχουν και εναπομείναντα ηθικά στοιχεία στο πολιτικό γίγνεσθαι...

Τ.Τε.