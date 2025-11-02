Πονοκεφαλιάζει ο Χαρακόπουλος ενόψει της συνεδρίασης των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής.

Την Τρίτη συνεδριάζουν πάντως για το θέμα των ΕΛΤΑ οι αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής κατόπιν αιτήματος του Σωκράτη Φάμελλου.

Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και των διοικήσεων των ΕΛΤΑ και του υπερταμείου.

Ξέρετε ποιοι είναι επικεφαλής στις δυο Επιτροπές, που θα πρέπει και να υπερασπιστούν τις κυβερνητικές αποφάσεις;

Ο Στέλιος Πέτσας και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος- μαζί με τον βουλευτή Λευκάδας Θανάση Καββαδά εκείνοι που αντέδρασαν περισσότερο στο κλείσιμο.

Είναι να μην πονοκεφαλιάζει ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος. Ο οποίος, αν παρέμενε απλός βουλευτής και δεν ήταν γραμματέας της ΚΟ, θα ήταν και αυτός από τους αντιδρώντες...

