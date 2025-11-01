Περιοδείες ξεκινά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη Θεσσαλία περιοδεύει αυτό το Σαββατοκύριακο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος θα βρεθεί δίπλα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση λόγω της καταστροφής του ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας της ευλογιάς αλλά και τις ενισχύσεις που... αγνοούνται ελέω σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στην έκτακτη κατάσταση.

Το απόγευμα του Σαββάτου ανοίγει τον διάλογο με αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη την χώρα στη Λάρισα. Εκεί θα παρουσιάσει και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον αγροτικό τομέα που κατατείνουν στο να γίνει το επάγγελμα ελκυστικό για τους νέους και να μειωθεί το κόστος παραγωγής.

Α.Σ.