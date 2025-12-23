«Επιθυμία όλων μας είναι οι αγρότες να κάνουν Χριστούγεννα στο σπίτι τους, αλλά το μαχαίρι και το πεπόνι είναι στα χέρια της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Άκουσα τους αγρότες, είναι διαλλακτικοί, περιμένουν λύσεις. Η επιθυμία όλων μας είναι οι αγρότες να κάνουν Χριστούγεννα στο σπίτι τους με τις οικογένειές τους, αλλά το μαχαίρι και το πεπόνι είναι στα χέρια της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του το πρωί στο Mega.

Επισημαίνοντας τις προτάσεις που κατέθεσε στη Βουλή, για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «υπάρχουν προτάσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και να πετύχουμε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να έχουμε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ στα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα λειτουργεί ως αναπτυξιακός οργανισμός, πληρώνοντας αυτούς που πρέπει και όχι εκείνους που τον κλέβουν τα τελευταία χρόνια με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επίσης και να υπάρξει διαχείριση των χρεών των αγροτών που λόγω των κακών πληρωμών έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια».

Απέδωσε στην κυβέρνηση της ΝΔ ευθύνες για πάρτι διαφθοράς και τους χαμένους πόρους για τον πρωτογενή τομέα, ενώ για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Όταν σήκωσα το ζήτημα, θυμάστε τι μου απάντησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επισήμως; Ότι ο Ανδρουλάκης δεν φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και έχει δική του ατζέντα. Δηλαδή προειδοποιούσα: "σκάνδαλο, σταματήστε να πληρώνετε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται, μην ξεμπλοκάρετε τα ΑΦΜ" και η Νέα Δημοκρατία τα επέτρεψε όλα αυτά. Δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση που τα έκανε, αλλά έχω ευθύνη εγώ που τα έλεγα; Ο πρωθυπουργός είχε τον κ.Βάρρα στο Μαξίμου. Η μισή δικογραφία αποτελείται από τις καταθέσεις του κ. Βάρρα στη δικαιοσύνη. Τον είχε δίπλα του από το 2020. Του είπε λοιπόν ότι κατακλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί από το 2020 δεν έκανε τίποτα; Τον ρώτησα και στη Βουλή και δεν μου απάντησε. Από το 2020 γνώριζε το σκάνδαλο, γιατί επέτρεψε να χαθούν 1 δισ. ευρώ πόροι;».

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική συμψηφισμού, βάλλοντας ευθέως κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Τα πράγματα είναι πολύ απλά: Ποιος ξέρει το σκάνδαλο από το 2020 και το επέτρεψε με αποτέλεσμα 1 δισ. να χαθεί; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος δεν επέτρεψε στη Δικαιοσύνη να διερευνήσει τους δύο υπουργούς του, Αυγενάκη-Βορίδη; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιώντας το άρθρο 86. Ποιος είναι αυτός που σήμερα έχει οδηγήσει στον δρόμο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν σφαγιάζονται μισό εκατομμύριο ζώα γιατί έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κι έχει γεμίσει η Ελλάδα ευλογιά, ποιος ευθύνεται; Εγώ ή η Νέα Δημοκρατία; Άρα, καλός ο συμψηφισμός, αλλά κάποιος έχει τον λογαριασμό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε πώς «όσοι έχουν βλάψει το δημόσιο, να ελεγχθούν όλοι και να πληρώσουν όλοι. Είναι καθαρό αυτό που λέω. Ό,τι κόμμα και να είναι, όλοι να ελεγχθούν. Αλλά, το να χρησιμοποιείς την πληροφορία που έχεις για να χτυπήσεις αυτόν τον οποίο νομίζεις ότι σου κάνει πολιτική ζημιά, το θεωρώ πραγματικά στα όρια του παρακράτους».

Εμφανίστηκε προβληματισμένος για την πορεία της οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και άσκησε δριμεία κριτική για την κρίση θεσμών, καθώς επικαλέστηκε προς τούτο την χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με την προσφυγή του. «Έρχεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λέει "κρίνουμε ιδιαίτερης σημασίας την υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη και τη βάζουμε κατά προτεραιότητα, ζητώντας μέχρι τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση να απολογηθεί". Αυτό δεν είναι πλήγμα των θεσμών, όταν δικαιώνεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αλλά η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει την απόφαση;», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Εξέφρασε παράλληλα την αισιοδοξία πως «το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές θα πάει πάρα πολύ καλά, με στόχο να έχουμε πολιτική αλλαγή. Θεωρώ ότι οι πολίτες σήμερα είναι απελπισμένοι με την ακρίβεια, με τα προβλήματα και το μότο που συναντώ, είναι ότι "δεν βρίσκουμε λύση", ότι "δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο". Υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο. Νομίζω ότι στο τέλος θα επιβραβεύσουν και το πρόγραμμά μας και τη στάση μου απέναντι στα συμφέροντα και τη στάση μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τους θεσμούς…. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και το μήνυμά μου προς τους πολίτες είναι: Αν θέλουμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία, ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε, είναι με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί; Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη κι έχει βούληση να κάνει πράξη αυτά που λέει».

«Προφανέστατα αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα χρειαστεί να γίνουν και συνεργασίες. Αλλά συνεργασίες προγραμματικές, όχι παρασκηνιακές. Λέω στους πολίτες δύο πράγματα: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ φεύγει η Νέα Δημοκρατία. Και δεύτερον, όλες μας οι συμφωνίες για να υπάρχει σταθερότητα, θα είναι προγραμματικές και όχι μοίρασμα καρέκλας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.