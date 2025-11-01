Το ερώτημα της δημοσκόπησης αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα του Μαξίμου!

«Αν δεχθούμε τη φράση «Μητσοτάκης ή χάος» ως πολιτικό δίλημμα, εσείς τι θα επιλέγατε;» ήταν το ερώτημα μιας πρόσφατης δημοσκόπησης.

Έτσι, από... σπόντα, καταλάβαμε και το... δίλημμα που θα θέσει το Μαξίμου ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Δίλημμα» που... εμπνέεται πιθανόν από το αντίστοιχο του 1974 και μετά, μετά την πτώση της δικτατορίας, από το «δίλημμα» «Καραμανλής ή τανκς».

Το αποτέλεσμα τότε;

Έφυγε ο Καραμανλής και ήρθαν όχι τα ...τανκς, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου με την «Αλλαγή» που τόσο είχε ανάγκη η χώρα. Αλλαγή που δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε, αλλά σε κάθε περίπτωση για πολλά έστω χρόνια η δεξιά μπήκε «στο χρονοντούλαπο της ιστορίας».

