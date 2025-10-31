Οι αντιδράσεις των βουλευτών της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ ζητώντας έρευνα σε βάθος, είναι στάχτη στα μάτια του λαού.

Βράζει κυριολεκτικά η κοινωνία από το κλείσιμο των 200+ καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην χώρα.

Μάλιστα εκτός από την αντιπολίτευση που ανέβασε τους τόνους με το… καλημέρα, κάποιοι βουλευτές της ΝΔ ήρθαν αντιμέτωποι με την οργή του κόσμου και αναγκάστηκαν να κάνουν ερωτήσεις στη Βουλή, ενώ κάποιοι άλλοι τοποθετήθηκαν σε διάφορα ΜΜΕ.

Πόσοι ήταν; 9! Και συγκεκριμένα οι: Βασίλης Οικονόμου, Μάρκος Καφούρος, Κατερίνα Μονογυιού, Νεοκλής Κρητικός, Γιάννης Γιώργος, Διονυσία Αυγερινοπούλου, Στέλιος Πέτσας, Αθανάσιος Καββαδάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Κάποιοι, λοιπόν, ζήτησαν να εξεταστεί το θέμα σε βάθος. Κάποιοι άλλοι να προχωρήσει άμεσα η σύγκληση κοινής συνεδρίασης των επιτροπών με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και εκπροσώπων των ΕΛΤΑ και κάποιοι με ερωτήσεις στη Βουλή ζήτησαν εξηγήσεις, επανεξέταση του κλεισίματος, μιλώντας μάλιστα για αιφνιδιασμό.

Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν σε μικρά χωριά και σε ακριτικές περιοχές είναι ένα ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας. Το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων καταδικάζει κοινωνίες στον αποκλεισμό και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε απαραίτητες υπηρεσίες θα αποτελεί παρελθόν.

Ως εδώ! Με δελτία Τύπου, ανακοινώσεις και συσκέψεις δεν σταματά ο κατήφορος.

Ας παραιτηθεί και κάποιος προς όφελος όσων δήθεν υπηρετούν. Ας μπει τέλος στο σανό που πετάνε στους πολίτες.

Κ.Σ.