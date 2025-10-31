Ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε το ζήτημα των ΕΛΤΑ, ζητώντας να συνεδριάσουν άμεσα οι επιτροπές Οικονομικών και Παραγωγής & Εμπορίου.

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το επικείμενο κλείσιμο περίπου 200 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή, αίτημα με το οποίο συντάχθηκε σύσσωμη η αντιπολίτευση και έγινε δεκτό από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Με την έναρξη της της συζήτησης του φορολογικού νομοσχεδίου για τα μέτρα της ΔΕΘ στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε το ζήτημα των ΕΛΤΑ, ζητώντας να συνεδριάσουν άμεσα οι επιτροπές Οικονομικών και Παραγωγής & Εμπορίου.

«Αυτές τις ημέρες έχουμε την παύση λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο. Η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει αυτό και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ μπορεί να πάει δύο ημέρες μετά;», είπε ο Νίκος Παππάς.

«Άμεσα πρέπει να έρθει στη Βουλή ο πρόεδρος του Υπερταμείου και οι συναρμόδιοι υπουργοί και να μας ενημερώσουν. Πρόκειται για μια αιφνιδιαστική απόφαση χωρίς καμία διαβούλευση», ανέφερε ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ, ενώ το αίτημα στήριξαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πέτσας: «Δεν είναι απλώς τεχνοκρατικό ζήτημα»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρέμβαση για το ζήτημα έκανε και ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας, ο οποίος τόνισε ότι το θέμα έχει ήδη τεθεί σε ανώτατο επίπεδο και συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη.

«Δεν πρόκειται μόνο για τεχνοκρατικό ζήτημα, αλλά και για θέμα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες πόλεις. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί εκατοντάδες πολίτες. Ελπίζω πως δεν σχετίζεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία», σημείωσε ο κ. Πέτσας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που «πρέπει να εξεταστεί σε βάθος».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής της ΝΔ, Αθανάσιος Καββαδάς, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε σύγκληση κοινής συνεδρίασης των επιτροπών με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και εκπροσώπων των ΕΛΤΑ.

«Έχετε όλοι δίκιο. Μόνο χθες το βράδυ δέχθηκα πάνω από εκατό τηλεφωνήματα για το κλείσιμο του ταχυδρομείου στο Νυδρί», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο προγραμματισμός της συνεδρίασης θα γίνει γνωστός εντός της ημέρας ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα.