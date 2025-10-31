«Η απόφαση αυτή πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και την ύπαιθρο, μιας και την αφυδατώνει από λειτουργίες.»

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την αιφνιδιαστική ανακοίνωση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε όλη τη χώρα.

Όπως τόνισε, «η υποκριτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, την ίδια ημέρα που κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την υποστήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, αποφάσισε να αποδυναμώσει τις τοπικές κοινωνίες, κλείνοντας δεκάδες δημόσιες υπηρεσίες σε πόλεις και χωριά».

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι η απόφαση αυτή πλήττει τους συνταξιούχους, τους αγρότες και συνολικά την ύπαιθρο, «απογυμνώνοντας την περιφέρεια από βασικές λειτουργίες». Παράλληλα, έκανε λόγο για «πλήγμα στους εργαζομένους των ΕΛΤΑ και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων σε έναν κρίσιμο κοινωνικό τομέα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με τον πρόεδρό του, παρενέβη άμεσα ζητώντας τη σύγκληση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής, παρουσία του αρμόδιου υπουργού και του Υπερταμείου. Το αίτημα έγινε δεκτό και η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, ο κ. Φάμελλος προειδοποίησε τον πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε καμία ενέργεια πριν από τη συζήτηση στη Βουλή. «Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση. Το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, η ύπαιθρος και η αυτοδιοίκηση που δεν αντέχουν άλλο πλήγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως «Πρέπει να φύγουν το συντομότερο.»

{https://www.youtube.com/watch?v=sTEZQG_Femc}